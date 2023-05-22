Саженцы роз из Сыктывкара поедут в ДНР

В Донецке посадят розы из Сыктывкара. Телеканал "Коми Гор" сообщает, что такую акцию проводит Общероссийский Народный Фронт. Саженцы поедут в ДНР вместе с бойцами, которые скоро будут возвращаться из отпусков в зону спецоперации.
По заверению агрономов, своеобразный подарок для столицы Донбасса должен хорошо прижиться в южных районах.
О причинах этого мероприятия высказалась медиа-координатор Валентина Гончарова:
" Некогда Донецк считался самым промышленным зеленым городом мира. В 60-х годах прошлого века руководство приняло решение озеленить регион. Фаворитом выбрали розу, шахтерский Донецк начали называть "город миллиона роз". Однако с начала проведении СВО город утратил этот статус. Чтобы вернуть ему былую славу, региональное отделения Народного фронта запустил тематическую акцию.
Сегодня мы объединяем усилия, чтобы помочь Донецку вернуть свой первоначальный облик.
От каждого субъекта России предприятия, которые выращивают розы, отправляют определенную партию цветов."