Саженцы роз из Сыктывкара поедут в ДНР

В Донецке посадят розы из Сыктывкара. Телеканал "Коми Гор" сообщает, что такую акцию проводит Общероссийский Народный Фронт. Саженцы поедут в ДНР вместе с бойцами, которые скоро будут возвращаться из отпусков в зону спецоперации.

По заверению агрономов, своеобразный подарок для столицы Донбасса должен хорошо прижиться в южных районах.

О причинах этого мероприятия высказалась медиа-координатор Валентина Гончарова: