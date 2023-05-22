Ледоход на Печоре пришел в Нарьян-Мар раньше срока

Ледоход на реке Печоре достиг Нарьян-Мара раньше обычных сроков. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС Ненецкого автономного округа.
По данным спасателей на 21 мая голова ледохода развивалась в районе о. Эйхерв. Это место находится в 20 км ниже по течению от города.
Представители «Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» добавляют, что по их прогнозам ледоход должен был появиться у столицы НАО около 27 мая.
Объединенная гидрометеорологическая станция Нарьян-Мара ранее сообщала, что на реке Печора наблюдается ледоход различной интенсивности между селами Каменка и Большая Сопка.
Напомним, в 2022 году сдвиги на участке Печора — Тошвиска, большая часть которого проходит по Ненецкому округу, начались 13 мая, а в Коми и того раньше. Первопроходцем стал Троицко-Печорск, где уже второго числа пошла деформация ледового слоя.