Ледоход на Печоре пришел в Нарьян-Мар раньше срока

Ледоход на реке Печоре достиг Нарьян-Мара раньше обычных сроков. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС Ненецкого автономного округа. По данным спасателей на 21 мая голова ледохода развивалась в районе о. Эйхерв. Это место находится в 20 км ниже по течению от города.

Представители «Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» добавляют, что по их прогнозам ледоход должен был появиться у столицы НАО около 27 мая.

Объединенная гидрометеорологическая станция Нарьян-Мара ранее сообщала, что на реке Печора наблюдается ледоход различной интенсивности между селами Каменка и Большая Сопка.