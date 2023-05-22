Летние каникулы станут короче: школьников и родителей ошарашили новым решением

Российских школьников ждут очередные перемены, и речь здесь вовсе не о перерыве на обед. Летние каникулы могут сократить, сообщает "Комсомольская правда".

Отмечается, что эксперты Президентской академии изучили опыт других стран и сделали вывод, что в России каникулы длятся дольше всего в мире. Например, в Германии, Дании и Англии летом отдыхают всего лишь полтора месяца, во Франции школьники отдыхают два месяца и лишь в Испании отдых длится почти три, но на неделю меньше.