Гороскоп на 22 мая: день исполнения желаний - все получится даже лучше, чем вы ожидали

Какие-то семейные проблемы могут потребовать безотлагательного вмешательства. Держите эмоции под контролем, все не настолько критично, как кажется на первый взгляд. Звезды обещают благоприятное стечение обстоятельств для реализации планов. ОВЕН

Не исключены некоторые трудностями в общении с окружающими. Постарайтесь быть более терпеливым и понимающим, чтобы избежать конфликтов.

ТЕЛЕЦ

Возможно, придется принимать решение, которое повлияет на ваше будущее. Не торопитесь и обдумайте все возможные варианты.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды предсказывают приятные сюрпризы и неожиданные подарки. Будьте открыты для новых возможностей и не бойтесь рисковать.

РАК

"Черный кот, перебегающий вам дорогу, означает, что животное куда-то идет". Не стоит видеть во всем скрытый подвох. Уделите больше внимания своим близким, чтобы укрепить отношения и получить поддержку.

ЛЕВ

Вы заряжены энергией и настроены действовать. Не забывайте о своих целях и не распыляйтесь на мелочи, чтобы не потратить благоприятный потенциал этого дня.

ДЕВА

«Все еще не могу привыкнуть, что работать — это навсегда». Вам могут понадобиться новые знания и навыки. Не стесняйтесь учиться и развиваться.

ВЕСЫ

Вам свойственно колебаться, но сейчас нужно быть более настойчивыми и уверенными в своих силах. Не бойтесь высказывать свое мнение и отстаивать свои интересы.

СКОРПИОН

"Хорошо быть женщиной: можно встать посередине комнаты и расплакаться". Обратите внимание на свои чувства. Старайтесь не принимать решения под действием эмоций.

СТРЕЛЕЦ

Вы можете оказаться активным участником каких-то интересных событий или познакомитесь с людьми, которые изменят ваши взгляды.

КОЗЕРОГ

Возможно, пора поменять тактику и стать более открытым и готовым к изменениям. Не бойтесь экспериментировать и находить новые пути развития.

ВОДОЛЕЙ

"Трехэтажным матом крыл Сергей меня. Я живу на пятом, так что все фигня". Не исключены проблемы в отношениях с близкими. Постарайтесь найти компромисс и понять точку зрения другого человека.

РЫБЫ