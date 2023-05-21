Полный запрет: всех, кто снимает наличные с банковских карт, ждет обязательное правило

Граждан, которые снимают наличные с банковских карт, предупредили о правиле. Теперь есть действие, которое нельзя совершать, в противном случае можно лишиться денег, пишет PRIMPRESS.

Финансовый эксперт Валерий Попов рассказал о новом методе, которым в начали часто пользоваться мошенники. Они звонят людям, представляются сотрудниками банков и говорят, что с карты пытаются снять деньги и необходимо отменить операцию. Для этого мошенники просят QR-код, который генерируется телефоном владельца банковской карты. Если злоумышленник его получит, то сможет снять все средства с карты.