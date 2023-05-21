Полный запрет: всех, кто снимает наличные с банковских карт, ждет обязательное правило

Граждан, которые снимают наличные с банковских карт, предупредили о правиле. Теперь есть действие, которое нельзя совершать, в противном случае можно лишиться денег, пишет PRIMPRESS.
Финансовый эксперт Валерий Попов рассказал о новом методе, которым в начали часто пользоваться мошенники. Они звонят людям, представляются сотрудниками банков и говорят, что с карты пытаются снять деньги и необходимо отменить операцию. Для этого мошенники просят QR-код, который генерируется телефоном владельца банковской карты. Если злоумышленник его получит, то сможет снять все средства с карты.
Финансовый эксперт советует не передавать такой код. Он обладает такой же важной информацией, как номер карты или код на обратной стороне пластика. Делиться такими данными нельзя, иначе можно остаться без денег.
Так, теперь владельцам карт запрещено делиться кодами с посторонними людьми для снятия наличных денег. Такое правило будет работать уже с 22 мая.