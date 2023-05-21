Конец мая принесет легкие деньги: Глоба назвала знак зодиака, который ждет внезапная удача

Финансовая удача в конце мая посетит тех, кто родился под знаком Овна. Как сообщает известный российский астролог Тамара Глоба, деньги будут настолько легкими, что станут настоящей неожиданностью для представителей знака.
Речь идет об Овнах. В последний весенний месяц Овны получат шанс продвинуться по карьерной лестнице и развить бизнес благодаря встрече с важным человеком. Предложенную помощь необходимо принять, ибо другого шанса Вселенная может не предоставить. Для того, чтобы все сложилось благоприятно, нужно подготовиться в моральном аспекте. На достижение успеха понадобится потратить немало нервов.
Ранее другой известный астролог, Василиса Володина, подготовила послание для родителей. Несмотря на то что с детьми и подростками избежать сюрпризов сложно, эксперт уверена, что звезды могут дать подсказку и вовремя предупредить о непредвиденных ситуациях. Поэтому в своей новой подборке Володина собрала даты рождения тех детей, которые требуют особенного внимания в предстоящем учебном году.