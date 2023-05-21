Автоэксперт рассказал, почему не следует разрешать сотруднику АЗС заправлять машину

Практически на всех АЗС есть сотрудники, которые помогут заправить вашу машину. Впрочем, не всегда стоить доверять им - об этом "Российской газете" рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Пока еще на наших дорогах абсолютное большинство автомобилей приводится в движение двигателями внутреннего сгорания. А, значит, нам с вами приходится постоянно пополнять запасы топлива в стремительно пустующих баках. И на АЗС уже давно обосновались заправщики, которые существенно облегчают процесс и зарабатывают при этом свое небольшое вознаграждение. С одной стороны, это очень удобно. Вам не нужно ничего делать. Сказали сколько и какого бензина вам залить и забыли об этой проблеме, сосредоточившись на процессе оплаты.