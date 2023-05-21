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Головные боли по утрам могут быть признаком рака головного мозга

Головные боли по утрам могут быть признаком рака головного мозга

Диагностику рака часто затрудняет расплывчатость симптомов, их плохая определяемость. От новых тонких изменений в работе организма легко отмахнуться, хотя они могут указывать на смертельно опасное состояние. Как рассказал врач-онколог Андрей Воробьев, подсказки могут содержаться в утреннем самочувствии человека.

"Головные боли и кашель, которые усиливаются по утрам, могут быть тревожными сигналами, которые нельзя игнорировать", — рассказал порталу "Медикфорум" Воробьев.

По словам врача, опухоли головного мозга "характерно" вызывают головные боли, усиливающиеся по утрам. Когда человек лежит в постели всю ночь, спинномозговая жидкость накапливается в мозгу, поскольку опухоль блокирует естественное кровообращение, а в течение дня жидкости становится меньше. Приблизительно у 77% пациентов с раком головного мозга наблюдается этот болевой симптом. Ключевым признаком такой головной боли является то, что она ощущается с обеих сторон головы, добавил врач.

Другие признаки опухоли — судороги, плохое самочувствие и тошнота, чувство сонливости, потеря памяти, онемение и слабость одной стороны тела. По утрам также может усиливаться один из основных признаков рака легких — кашель. Этот симптом усугубляется, если больной — курильщик, сообщает life.ru.

"Кашель — это рефлекс, защищающий инфекционные организмы от попадания в легкие. При раке лёгких опухоль может частично блокировать дыхательные пути и задерживать слизь в течение ночи", — рассказал Воробьев.

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