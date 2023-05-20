Ранее судимый житель Сыктывкара пытался украсть кроссовки из спортивного магазина

Как сообщили в пресс-службе судов Республики Коми, молодой человек из Сыктывкара получил еще одну судимость за попытку украсть кроссовки из магазина “Спортмастер”. Дело в отношении злоумышленника суд рассмотрел в особом порядке.

Суд установил, что ранее осужденный 20-летний парень из столицы Коми, 20 декабря 2022 года, находясь в магазине “Спортмастер”, который расположен в ТРЦ “Макси” предпринял попытку хищения кроссовок с витрины. Стоимость похищенного составила чуть больше трех тысяч рублей. Сразу после предпринятой попытки похищения, молодой человек пытался покинуть место преступления, но его почти сразу задержал сотрудник спортивного магазина.