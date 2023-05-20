О банковской карте можно забыть: всех, кто использует "Мир", ждет новое правило

Владельцев банковских карт предупредили о важном изменении. Оказалось, что в скором времени банки введут новые условия для держателей карт. В результате карты фактически не понадобятся, пишет PRIMPRESS. По словам финансового эксперта Валерия Попова, банки начали внедрять новый способ оплаты банковскими картами.

Банки начали выпускать специальные стикеры, с помощью которых можно оплачивать покупки бесконтактно. То есть сама банковская карта теперь не нужна. Достаточно поднести стикер к терминалу, и оплата пройдет. Такую возможность предоставили клиентам Альфа-банк, "Тинькофф" и "Почта Банк".