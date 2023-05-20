Главный дерматовенеролог Минздрава назвал гражданам РФ способы защиты от рака

В России улучшилась ситуация с диагностикой меланомы, которая является самым опасным видом рака. Главный дерматовенеролог Минздрава Николай Потекаев рассказал гражданам РФ, как можно уберечься от опасного заболевания.

Во-первых, нужно проходить регулярную диагностику – посещать дерматолога хотя бы раз в год. В группе риска - люди с генетической предрасположенностью, у кого родственники переболели меланомой. Они особенно нуждаются в защите кожи от солнца.