Главный дерматовенеролог Минздрава назвал гражданам РФ способы защиты от рака

В России улучшилась ситуация с диагностикой меланомы, которая является самым опасным видом рака. Главный дерматовенеролог Минздрава Николай Потекаев рассказал гражданам РФ, как можно уберечься от опасного заболевания.
Во-первых, нужно проходить регулярную диагностику – посещать дерматолога хотя бы раз в год. В группе риска - люди с генетической предрасположенностью, у кого родственники переболели меланомой. Они особенно нуждаются в защите кожи от солнца.
Меланома связана с поведенческими особенностями. Чаще она возникает у тех, кто много времени проводит на юге и посещает солярии.
Жителей северных регионов специалисты призвали не пренебрегать солнцезащитными средствами, причем не только во время поездок на юг, но даже в их регионе в жаркое время года, сообщает nforming.r.