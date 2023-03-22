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В Коми запретят использовать дроны

В Коми запретят использовать дроныФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Минэконом развития и промышленности региона опубликовал проект указа глава Коми, согласно которому в республике запретят с 3 апреля 2023 года использование беспилотных воздушных судов.

В тексте проекта сообщено, что подобное ограничение введут в соответствии с указом президента России “в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности”.

Запрет не будет распространяться на дроны, которыми будут пользоваться территориальные органы власти и органы госвласти региона. Также органы местного самоуправления, подведомственные учреждения и организации обеспечивающие функционирование объектов топливно-энергетического комплекса в Коми этот запрет не коснется.

В некоторых случаях запускать дроны смогут другие организации и даже физические лица, но только в рамках договора с органами исполвласти.
 

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