В Сыктывкаре пресекли деятельность квартирного вора

Пресс-служба МВД по Коми сообщила, что в столице Коми полицейские раскрыли дело о квартирной краже. Ранее в дежурную часть обратился местный житель, который сообщил о краже из квартиры бытовой техники.

Полицейские выехали на осмотр места происшествия, где хозяин квартиры рассказал, что неизвестный человек проник в его свободное от проживания помещение, благодаря похищенному ранее ключу из сейфа на входной двери в подъезде. Преступник похитил микроволновую печь стоимостью в пять тысяч рублей.

Также владелец квартиры заявил, что сдавал ее посуточно, из-за чего жильцы после съема оставляли ключи в этом кодовом сейфе.

Оперативники по записям с камер видеонаблюдения смогли установить личность злоумышленника. Им оказался мужчина 1984 года рождения, который ранее был неоднократно судим.

Выяснилось, что мужчина нашел объявление о сдачи квартиры в аренду, после чего созвонился с владельцем и договорился о съеме, но по итогу отказался от суточной аренды. Вместо этого преступник, уже зная адрес квартиры, решил похитить из нее вещи.