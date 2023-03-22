На борьбу с лесными пожарами в Коми выделили почти полмиллиарда рублей

22 марта в Сыктывкаре состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В частности, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич обсудила вопрос пожарной безопасности в регионе.
Министр подчеркнула, что основная часть выделенных средств привлекли из федбюджета, что составило 382,27 миллиона рублей. Эти средства ведомство перенаправило на закупку спецтехники для тушения пожара, а также на обучение специалистов.
Также в регионе состоялась закупка специальной авиации, благодаря которой удалось приобрести два самолета АН-2 и шесть вертолетов МИ-8. Также были куплены два автобуса и пожарная автоцистерна.
Помимо прочего министр отметила, что региональное минприроды заключило контракт на использование системы видеонаблюдения за лесными пожарами. Технически это обеспечит постоянный мониторинг 27 камерами.