На борьбу с лесными пожарами в Коми выделили почти полмиллиарда рублей

22 марта в Сыктывкаре состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В частности, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич обсудила вопрос пожарной безопасности в регионе.

Министр подчеркнула, что основная часть выделенных средств привлекли из федбюджета, что составило 382,27 миллиона рублей. Эти средства ведомство перенаправило на закупку спецтехники для тушения пожара, а также на обучение специалистов.