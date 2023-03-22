Лето в Коми снова будет жаркое: температура воздуха превысит норму

Лето 2023 в Коми будет очень жарким. Об этом сообщают синоптики ЦГМС региона.
По данным метеорологов, с июне и в июле температура воздуха будет выше нормы. При этом осадки ожидаются около нормы, а мае 2023 года — они превысят показатели.
Отмечается, что уже с начала июня 2023 года начнется пожароопасный сезон на территории республики.
Напомним, в 2023 году от лесных пожаров пострадало около семи тысяч гектаров земли. Самые крупные возгорания зафиксировали в Усть-Цилемском, Княжпогостском и Удорском районах. Лишь 2 сентября удалось потушить последний лесной пожар.