Лето в Коми снова будет жаркое: температура воздуха превысит норму

Лето 2023 в Коми будет очень жарким. Об этом сообщают синоптики ЦГМС региона.

По данным метеорологов, с июне и в июле температура воздуха будет выше нормы. При этом осадки ожидаются около нормы, а мае 2023 года — они превысят показатели.