В Сыктывкаре из-за гололеда в травмпункт обратились более трех тысяч человек

В Сыктывкаре с 11 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года в травмпункт с уличными травмами обратились более трех тысяч человек. О такой статистике “Про Городу” сообщает Минздрав Коми.
Из-за гололеда в этот период по всей республике скорая медицинская помощь потребовалась 499 пациенту, из них 334 сыктывкарцам. Из-за упавшего снега или сосулек в Коми получили травмы четыре человека, трое из них жители столицы Коми.
В Сыктывкаре с 11 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года самостоятельно обратились в столичный травмпункт 3216 человек. Все они получили уличные травмы.
Весной Сыктывкар превращается в один большой каток. В соцсетях появляются множество жалоб на дорогу.
“Складывается мнение, что в Сыктывкаре весна наступила впервые и дорожные службы не знают, как с этим бороться. Даже если нет возможности оперативно посыпать песком, ведь можно хотя бы немного поотбивать лед. Гололед не обойти, он просто везде. Пожилым и людям с ограниченными возможностями как передвигаться в центре города”? — возмущается одна из горожанок.
Жилкомсервис каждый день отчитывается у себя в соцсетях о проделанной работе по обработке тротуаров антискользящими реагинетами.