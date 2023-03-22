В Сыктывкаре из-за гололеда в травмпункт обратились более трех тысяч человек

В Сыктывкаре с 11 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года в травмпункт с уличными травмами обратились более трех тысяч человек. О такой статистике “Про Городу” сообщает Минздрав Коми.

Из-за гололеда в этот период по всей республике скорая медицинская помощь потребовалась 499 пациенту, из них 334 сыктывкарцам. Из-за упавшего снега или сосулек в Коми получили травмы четыре человека, трое из них жители столицы Коми.

В Сыктывкаре с 11 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года самостоятельно обратились в столичный травмпункт 3216 человек. Все они получили уличные травмы.

Весной Сыктывкар превращается в один большой каток. В соцсетях появляются множество жалоб на дорогу.