Рентгеновский снимок, фляжка и телефоны: что забывают сыктывкарцы в автобусах

В "Комиавтотрансе" рассказали, какие вещи чаще всего забывали сыктывкарцы в автобусах за минувшую зиму и как вернуть вещи, если это произошло с вами.

По информации пресс-службы компании, самыми частыми потеряшками в автобусах оказались банковские карты, документы, ключи, а также сезонные аксессуары: перчатки и варежки. К тому же, именно зима — самый разгар учебного года. Именно поэтому в автобусах часто остаются пакеты со сменкой, рюкзаки и другие школьные принадлежности.