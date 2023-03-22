Рентгеновский снимок, фляжка и телефоны: что забывают сыктывкарцы в автобусах

В "Комиавтотрансе" рассказали, какие вещи чаще всего забывали сыктывкарцы в автобусах за минувшую зиму и как вернуть вещи, если это произошло с вами.
По информации пресс-службы компании, самыми частыми потеряшками в автобусах оказались банковские карты, документы, ключи, а также сезонные аксессуары: перчатки и варежки. К тому же, именно зима — самый разгар учебного года. Именно поэтому в автобусах часто остаются пакеты со сменкой, рюкзаки и другие школьные принадлежности.
Также этой зимой внезапно участились члучаи, когда в автобусах находили телефоны и аксессуары к ним. Пассажиры оставляли наушники и чехлы к ним, зарядные устройства. Среди необычных находок оказались: рентгеновский снимок, фляжка, набор лекарств.
В случае, если Вы забыли свою вещь, обратитесь по телефону Горячей линии "Комиавтотранса" 21 13 14. Для оперативного поиска назовите номер маршрута и ориентировочное время пропажи.