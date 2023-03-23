Рыбам помогут, а Близнецы пустят деньги на ветер: гороскоп на 23 марта

Звезды гороскопа обещают щедро наделять нас кипучей энергией. Работоспособность будет на высоте, и это даёт хорошую возможность осуществить задуманное. Используйте это время для того, чтобы добиться успеха, но помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки. Овен

Звезды гороскопа наделяют Овна здоровыми амбициями, инициативой и энергией, бьющей через край! Ваш удел на этот день – быть ведущим, а не ведомым, и окружающим придется с этим смириться. Люди волей-неволей будут поддерживать начинания Овна, если же он предпочтёт действовать один, то и здесь имеет шанс преуспеть. Отличный день для того, чтобы Овен разобрался с любыми делами, не откладывая их в долгий ящик. Проекты практически обречены на успех!

Телец

Тельца может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причём совершенно неожиданный, буквально на пустом месте. Возможно, Телец, идя по улице, обнаружит у себя под ногами крупную купюру. Или же он выиграет в лотерею, получит забытый долг, подарок от поклонника… Вариантов может быть множество, так что Тельцу следует на всякий случай быть готовым к любым подаркам судьбы. И, чтобы не пропустить их, внимательнее смотреть по сторонам, а также себе под ноги.

Близнецы

Близнецам трудно удержаться, чтобы не пустить деньги на ветер! Ситуация то и дело будет соблазнять их сделать бессмысленную покупку или вложить крупную сумму в "надежнейшее" дело. Не поддавайтесь этому импульсу. Даже если вам кажется, что вы не проживете без этой вещи и дня, как следует всё взвесьте и отложите покупку. Чтобы не искушать судьбу, звезды гороскопа советуют Близнецам обходить яркие витрины стороной и не включать телевизор, чтобы не стать безвольной жертвой рекламы.

Рак

Дело, которому Рак посвятил много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Это может быть финансовая прибыль, премия, моральная отдача, признание заслуг или просто приятный сюрприз – одним словом, успех в любом его виде. Впрочем, Рак не будет склонен расслабляться. Наоборот, успех мобилизует его и заставит действовать активнее, ведь одно дело – видеть цель, а другое – чувствовать, как благодаря твоим стараниям она становится все ближе.

Лев

Лев превзойдёт себя в умении не только заводить знакомства, но и сводить их на нет. Энергии, которую дарит ему день, хватит для того, чтобы обзавестись новыми связями, как романтическими, так и деловыми. А вот что касается старых знакомых, то тут дело обстоит наоборот: Лев будет отличаться несдержанностью и рискует испортить отношения даже с лучшим другом. Чтобы этого не произошло, ему следует держать свои обидные высказывания при себе – то есть так, как будто бы он общается с незнакомцем.

Дева

В Деве может внезапно проснуться ревность. Причем не обязательно, что это чувство будет направлено на любимого человека, и что у Девы будет для этого повод. Друзья, родные, коллеги по работе – практически любой рискует стать объектом необъяснимой ревности и собственнических настроений Девы. Звезды гороскопа советуют не поддаваться соблазну выяснять отношения – ни к чему хорошему это не приведёт. Лучше задумайтесь о том, что друзья ваших друзей – не обязательно ваши соперники. Они могут стать и вашими друзьями тоже.

Весы

Весам захочется с кем-нибудь посоревноваться. Здоровый азарт у них способно разжечь всё, что угодно, главное, чтобы окружающие поняли: Весы не хуже других. Не противьтесь этому импульсу – он способен внести изюминку и элемент игры в вашу жизнь. Главное, чтобы всё было в меру, и соревнование не превратилось у Весов в доказательство своего превосходства.

Скорпион

Скорпиону могут оказаться по плечу вещи, на которые он был не способен ещё месяц или даже неделю назад. Звёзды гороскопа придадут ему активности и решительности, а ещё – удачливости в делах. Благодаря этому Скорпион будет точно знать, что ему делать и как. Единственное «но»: он будет знать и то, что должны делать другие. Окружающим вряд ли понравится мысль запрячься в упряжку Скорпиона, поэтому на протяжении дня Скорпиону следует приготовиться к их слабым попыткам протестовать.

Стрелец

Стрелец будет полон энергии и уверенности в себе. Ситуация вынудит его то и дело оказываться в центре внимания, однако Стрелец не ударит в грязь лицом. Он сумеет не только справиться со своими обязанностями, но и показать себя при этом в выгодном свете. Правда, Стрельцу следует приготовиться к тому, что такое нескромное поведение может спровоцировать откровенную зависть окружающих. Впрочем, это небольшая цена за то, чтобы целый день чувствовать себя на коне.

Козерог

Для Козерога актуальна формула: "Все в дом!". Его действия будут направлены на то, чтобы принести пользу своей семье, близким людям или самому жилищу – к примеру, сделав перестановку или обустроив домашнее пространство. Звёзды гороскопа обещают, что любые шаги и покупки в этом направлении окажутся удачными, порадовав и самого Козерога, и его близких. Главное для него – не сравнивать свой быт с чьим-нибудь ещё, иначе Козерог рискует на пустом месте испортить себе настроение.

Водолей

Водолей будет находиться в водовороте событий! Звёзды гороскопа наделяют его такими качествами, как энергичность, быстрота принятия решений и острый ум. Ему будет трудно оставаться на одном месте – ситуация может требовать его присутствия сразу в нескольких местах! Впрочем, Водолей и сам будет не против такой кипучей деятельности, тем более что она обещает оказаться еще и полезной: какие-то события или знакомства способны преподнести Водолею приятный сюрприз.

Рыбы