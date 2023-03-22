Во время спецоперации героически погибли два жителя Коми

Глава Коми Владимир Уйба с прискорбием сообщил о гибели еще двоих военнослужащих родом из республики на территории СВО. Один из них был добровольцем, а второй — ветераном боевых действий.

Один из погибших, Александр Новиков из села Выльгорт Сыктывдинского района, был в составе 13 отряда БАРС. Жизнь мужчины оборвалась во время минометного обстрела в ДНР. Его проводят в последний путь и похоронят во Владивостоке, на мемориальном кладбище.