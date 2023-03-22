В Коми может затопить 94 населенных пункта

22 марта Председатель Комитета ГО и ЧС по Коми Александр Бурцев раскрыл прогнозы по грядущему весеннему половодью в регионе. По предварительной оценке в зону подтопления могут попасть 94 населенных пункта, сообщает "Комиинформ".
Вода может коснуться около 2700 жилых домов и почти 8200 человек. При этом более 5500 человек придется отселить на время половодья. В плане экономики ущерб может задеть 154 объекта, 71 участок дорог, 8 мостов и два участка газопровода.
Он также отметил, что ранее в Коми заключили контракт на оказание услуг силами авиации, которые смогут доставить силы и средства для ликвидации ЧС, а также организовать разведку остановки.
Помимо этого на территории республики размещено 11 спасательных постов: в Прилузском, Сысольском, Вуктыльском, Сыктывдинском, Усть-Куломском и Троицко-Печорском районах.