В Коми может затопить 94 населенных пункта

22 марта Председатель Комитета ГО и ЧС по Коми Александр Бурцев раскрыл прогнозы по грядущему весеннему половодью в регионе. По предварительной оценке в зону подтопления могут попасть 94 населенных пункта, сообщает "Комиинформ".

Вода может коснуться около 2700 жилых домов и почти 8200 человек. При этом более 5500 человек придется отселить на время половодья. В плане экономики ущерб может задеть 154 объекта, 71 участок дорог, 8 мостов и два участка газопровода.