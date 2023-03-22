Житель Коми убил знакомого из-за ста рублей

В Сосногорске вынесли приговор за убийство, которое поражает своей абсурдностью. Мужчина, который прервал жизнь знакомого из-за ста рублей, получил суровое наказание, сообщили в пресс-службе судов Коми.
Как установилось в ходе разбирательств, 25 января 2022 года фигурант пришел домой к знакомому и потребовал вернуть сто рублей, которые те задолжал за такси. Тот отказался, за что тут же получил два удара по голове и потерял сознание. Затем мужчина повалил знакомого в ванную и стал поливать его ледяной водой и еще два раза ударил его в теменную область.
Травма оказалась настолько тяжелой, что потерпевший скончался.
Вердикт выносили присяжные. Они единодушно согласились, что мужчина не заслужил снисхождения за такие зверства, после чего суд вынес суровый приговор: 10 лет строгого режима. Такой большой срок он получил еще и за то, что во время преступления уже имел неотбытое наказание.