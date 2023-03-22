Житель Коми убил знакомого из-за ста рублей

В Сосногорске вынесли приговор за убийство, которое поражает своей абсурдностью. Мужчина, который прервал жизнь знакомого из-за ста рублей, получил суровое наказание, сообщили в пресс-службе судов Коми.

Как установилось в ходе разбирательств, 25 января 2022 года фигурант пришел домой к знакомому и потребовал вернуть сто рублей, которые те задолжал за такси. Тот отказался, за что тут же получил два удара по голове и потерял сознание. Затем мужчина повалил знакомого в ванную и стал поливать его ледяной водой и еще два раза ударил его в теменную область.