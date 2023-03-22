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Снегопады и метель: в Коми снова объявлено штормовое предупреждение

Снегопады и метель: в Коми снова объявлено штормовое предупреждениеФото из архива "Pro Города"

В Коми объявили штормовое предупреждение. Непогода накроет три района республики уже 23 марта. Об этом сообщили в МЧС и ЦГМС региона.

По прогнозам синоптиков центральные районы накроет обильными снегопадами. Стихия обрушится на Удору, Княжпогост и Ухтувечером 23 марта. При этом на дорогах ситуация особенно обострится, ведь видимость снизится до 500-1000 метров.

Жителей районов просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

Напомним, что это не единственная неприятность, которую несут силы, что не зависят от человека. Так, в Лаборатории солнечной астрономии ранее предупреждали о надвигающихся магнитных бурях. Они ожидаются 26, 30 и 31 марта.

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