Снегопады и метель: в Коми снова объявлено штормовое предупреждение

В Коми объявили штормовое предупреждение. Непогода накроет три района республики уже 23 марта. Об этом сообщили в МЧС и ЦГМС региона.
По прогнозам синоптиков центральные районы накроет обильными снегопадами. Стихия обрушится на Удору, Княжпогост и Ухтувечером 23 марта. При этом на дорогах ситуация особенно обострится, ведь видимость снизится до 500-1000 метров.
Жителей районов просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
Напомним, что это не единственная неприятность, которую несут силы, что не зависят от человека. Так, в Лаборатории солнечной астрономии ранее предупреждали о надвигающихся магнитных бурях. Они ожидаются 26, 30 и 31 марта.