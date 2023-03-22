Снегопады и метель: в Коми снова объявлено штормовое предупреждение

В Коми объявили штормовое предупреждение. Непогода накроет три района республики уже 23 марта. Об этом сообщили в МЧС и ЦГМС региона.

По прогнозам синоптиков центральные районы накроет обильными снегопадами. Стихия обрушится на Удору, Княжпогост и Ухтувечером 23 марта. При этом на дорогах ситуация особенно обострится, ведь видимость снизится до 500-1000 метров.