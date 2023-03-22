“Кусок пальца отвалился”: сыктывкарец рассказал о том, как проработал два месяца в такси

Ежегодно 22 марта во всем мире отмечается международный День таксиста. Именно благодаря людям этой профессии многие успевают на работу, если проспали, а на выходных могут не садиться за руль после вечеринки. Журналист портала "Про Город Сыктывкар" пообщался сыктывкарским таксистом и узнал, с какими трудными ситуациями он сталкивался, выполняя свою работу.

26-летний сыктывкарец, который согласился анонимно рассказать о работе такси, возил пассажиров всего два месяца. Он поделился тем, что ему не нравится на дороге и какие случаи с пассажирами запомнились:

"Изначально я пошел в такси, потому что нужен был опыт и временная работа. Но мне не понравилось — очень тяжело. На дороге полно женщин за рулем, сидящих в телефоне и выталкивающих на встречку. Полно неопытных водителей, которые выскакивают из ниоткуда, гонщиков на “АвтоВАЗе”, у которых машины не приспособлены для этого”.