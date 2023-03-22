“Кусок пальца отвалился”: сыктывкарец рассказал о том, как проработал два месяца в такси

Ежегодно 22 марта во всем мире отмечается международный День таксиста. Именно благодаря людям этой профессии многие успевают на работу, если проспали, а на выходных могут не садиться за руль после вечеринки. Журналист портала "Про Город Сыктывкар" пообщался сыктывкарским таксистом и узнал, с какими трудными ситуациями он сталкивался, выполняя свою работу.
26-летний сыктывкарец, который согласился анонимно рассказать о работе такси, возил пассажиров всего два месяца. Он поделился тем, что ему не нравится на дороге и какие случаи с пассажирами запомнились:
"Изначально я пошел в такси, потому что нужен был опыт и временная работа. Но мне не понравилось — очень тяжело. На дороге полно женщин за рулем, сидящих в телефоне и выталкивающих на встречку. Полно неопытных водителей, которые выскакивают из ниоткуда, гонщиков на “АвтоВАЗе”, у которых машины не приспособлены для этого”.
“Клиенты — отдельные кадры: сидевшие, “яжематери”, быдло, алкаши. За время работы было несколько необычных ситуаций. Первая: мне приходит заказ с места, где обычно наркоманы ищут закладки, и я понимаю, что я сейчас буду везти солевого наркомана. Я подъезжаю, он садится в машину и уже видно, что человек неадекватный. Выезжаю на маршрут 19-ого автобуса, сзади едет автобус, а тот неадекватный не понимает, что это автобус, думает что за ним погоня и, испугавшись, начинает параноить и вести себя, как шизофреник. Я ему: “Давай так, я резко торможу, ты выпрыгиваешь с такси и хвост я с тебя увожу”, он говорит: "Да, давай". В итоге мы выезжаем на Лесопарковую, я торможу, он выпрыгивает из машины, а я просто уезжаю”.
“Второй случай. Я приезжаю на заказ, заходит человек, видно, что он под какими-то веществами, в неадеквате абсолютном. Говорит: “Давай подъедем к магазину, заберем еще моего друга”. Подъезжаем к месту и я вижу, что его друг мало того, что в абсолютном неадеквате, так еще и выглядит как снежный человек: весь в снегу и льду, руки как две ледышки, явно обморожение. Я предлагаю отвезти его в травмпункт, но он категорически отказывается и говорит, что все нормально. Садится в машину и я вижу, что он пытается отколоть лед от пальцев и отрывает вместе со льдом себе кусок пальца, который падает мне в машину. На любые предложения помочь он отказывался и я, уже находясь в диком шоке, просто ехал и недоумевал, как так можно. Я так понял, что он искал в сугробе закладку, из-за этого настолько отморозил себе руки и все остальное”.
“Полицию я не вызывал, потому что думаю, что такие “пассажиры” им абсолютно не нужны. Они потребители, а не продавцы. Это мне оформления на 5-7 часов, за которые мне никто не заплатит. Им дадут учет в наркологии и отпустят через один-два дня".
"После этого случая я ушел из такси, проработав там два месяца. Подумал, зачем мне это надо, одни неадекваты и наркоманы — это небезопасно. Тем более зарплата в такси при работе на арендной машине очень маленькая — ты буквально как раб. Сейчас я работаю на заводе, это намного спокойнее и безопаснее".