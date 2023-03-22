Мошенники начали вербовать своих жертв для обналичивания денег

Мошенники начали вербовать россиян, которые уже становились их жертвами, в ряды дропперов — лиц, через которых выводятся деньги, сообщает РБК. В результате обманутые рискуют попасть под уголовную ответственность, предупреждают юристы.



Банковские мошенники начали обманом вербовать своих жертв для участия в cхемах по незаконному обналичиванию украденных денег, рассказал РБК начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.



По данным ВТБ, злоумышленники от имени органов государственной безопасности обзванивают россиян, которые ранее уже пострадали от рук мошенников, и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход. Если клиент соглашается, то его используют как дроппера, то есть мошенники переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по якобы «спасению» средств, а на самом деле — незаконному обналичиванию чужих денег. В большинстве случаев целью мошенников становятся люди старшего поколения, уточнил Ревякин.

"Меры, принимаемые игроками и регулятором, делают все более сложным вывод денег преступниками. Однако мошенники придумывают все более изощренные схемы, и количество атак на клиентов продолжает оставаться достаточно высоким. Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств на счета злоумышленников. Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление о реальной деятельности по борьбе с преступниками", — объяснил Ревякин.