Житель Коми сыграл роль в большой военной драме "Праведник"

Сейчас на больших экранах российских кинотеатров идет показ военной драмы "Праведник", где, как оказалось, одну из ролей сыграл ухтинец Николай Бутенин. Уроженец поселка Водный получил роль второго плана, но его актерская игра точно запомнится зрителю, благодаря суровому взгляду и колоритной внешности героя, сообщает телеканал "Юрган".
Сама картина рассказывает об офицере Красной Армии Николае Киселеве, который пытается спасти с линии фронта свыше двухсот евреев. Актер из Коми здесь выступает в роли особиста Рогова.
Отметим, что раньше Николай не имел к театру никакого отношения. Он работал водителем и слесарем на заводе, но однажды случайно попал в поле зрения девушки из Пермского института культуры. По словам Николая, ей так понравился голос ухтинца, что та уговорила его присоединиться к актерам и пройти смотр постановки. В результате он даже получил Лучшую мужскую роль.
После этого Бутенин попал в Театральный институт имени Бориса Щукина. Для поступления начинающему актеру нужно было выучить басню, прозу, стихи. Но тут появилась пробелам: мужчина не выговаривал буква Л, при этом, даже не подозревая, что это плохо.
"Комиссия прервала выступление и попросила произнести слово "селедка". Мягкую "л" произносить я мог, но не твердую. Комиссия сказала, что вылечит меня", - поделился актер.
За два года дефект речи исправили, и сегодня актерский список Николая насчитывает уже 40 ролей и 30 лет опыта работы в театре и кино. Сегодня Бутенин играет на сцене Тульского академического драматического театра, на сцене которого он с 2011 года. До него мужчина работал в Театре имени Савина и Национальном музыкально-драматическом театре Коми.