Житель Коми сыграл роль в большой военной драме "Праведник"

Сейчас на больших экранах российских кинотеатров идет показ военной драмы "Праведник", где, как оказалось, одну из ролей сыграл ухтинец Николай Бутенин. Уроженец поселка Водный получил роль второго плана, но его актерская игра точно запомнится зрителю, благодаря суровому взгляду и колоритной внешности героя, сообщает телеканал "Юрган".

Сама картина рассказывает об офицере Красной Армии Николае Киселеве, который пытается спасти с линии фронта свыше двухсот евреев. Актер из Коми здесь выступает в роли особиста Рогова.

Отметим, что раньше Николай не имел к театру никакого отношения. Он работал водителем и слесарем на заводе, но однажды случайно попал в поле зрения девушки из Пермского института культуры. По словам Николая, ей так понравился голос ухтинца, что та уговорила его присоединиться к актерам и пройти смотр постановки. В результате он даже получил Лучшую мужскую роль.

После этого Бутенин попал в Театральный институт имени Бориса Щукина. Для поступления начинающему актеру нужно было выучить басню, прозу, стихи. Но тут появилась пробелам: мужчина не выговаривал буква Л, при этом, даже не подозревая, что это плохо.