Назван неожиданный продукт, который нельзя есть с картофелем

Кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, какие сочетания продуктов следует убрать из рациона, если есть цель как можно быстрее избавиться от лишнего веса.

"Есть сочетания продуктов, которые точно не дадут похудеть и удержать вес. Это мясо с картошкой, обед и ужин с хлебом и употребление десерта после обеда и ужина", – отметила специалист.

При этом врач подчеркнула, что все эти продукты можно есть отдельно без вреда для фигуры (если, конечно, контролировать размер порций).

Кардиолог напомнила, что лишний вес является основной причиной массы заболеваний: пациенты кардиологов в 80% случаев - это люди с ожирением.

Избыточный жир связан с повышенной нагрузкой на сердце и сосуды. Кроме того, ожирение крайне негативно влияет на работу печени.