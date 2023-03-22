Ракам нужно открыть глаза, а Овнов ждет удача: гороскоп на 22 марта

Сегодня гороскоп советует действовать, предпринимать активные шаги, упорно добиваться желаемого. В это время возрастает активность, многие действуют нахрапом и агрессивно. Сегодня по гороскопу возможно усиление конкуренции, борьба за место под Солнцем, конфликты из-за пустяков. Звезды предостерегают от излишней импульсивности. Из-за соединения Луны с Меркурием в этот период вы будете много общаться в чатах, по телефону и при личных встречах. Не исключено, что придется оформлять документы или работать с базами данных. Соединение Луны с Юпитером подарит удачу.

Сегодня благоприятно: проявлять лидерские качества, действовать решительно.

Сегодня неблагоприятно: долго думать, медлить, оставаться безынициативным.

Овен

Сегодня вы будете очень удачливы. Основная задача будет состоять в том, чтобы не зарваться и не решить, что так будет всегда.

Телец

Сегодня наиболее удачливым будет тот, у кого лучше развита фантазия. Всякое событие можно интерпретировать по-разному - так кто же вам мешает рассматривать происходящее так, как вам удобно?

Близнецы

Сегодня вам, возможно, захочется замедлить события и передохнуть. Это вполне в вашей власти, но стоит, наверное, учесть, что упущенное при этом время уже не наверстаешь.

Рак

Вы в своем воображении создали некоторую идеализированную картину, которая должна отражать реальную сущность вашего партнера, но очевидно с этой задачей не справляется. Откройте глаза.

Лев

Меньше всего вы сегодня нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации, пусть даже вас и обзовут циником.

Дева

Потребности семейства выйдут сегодня на первый план. Однако, как ни странно, это нисколько не помешает вам работать, а скорее подхлестнет ваш трудовой энтузиазм.

Весы

Сегодня вы сможете совершить маленькое чудо, надо только очень захотеть. Только не надо под ним подписываться, это сведет на нет всю прелесть содеянного. А люди сами догадаются, кто это сделал.

Скорпион

Сегодня у вас не будет никакой необходимости раскрывать свои карты. А если вы собрались сделать это добровольно - подождите, еще не время.

Стрелец

Сегодня самое время, чтобы кто-то понял, каким сокровищем вы являетесь. Отполируйте свои достоинства, и это непременно произойдет.

Козерог

Сегодня вас завалит поток писем, телефонных звонков, факсов и прочих источников информации. Вы не справитесь, если не пересмотрите своего расписания.

Водолей

Посвятите этот день очистке от хлама. Его вполне достаточно, как материального, так и духовного. Разбитые чувства, давнишние переживания - все это пора выкинуть из головы. А заодно и в доме прибраться.

Рыбы