Житель Коми заработал пять уголовных дел за нетрезвую езду

Как рассказали в МВД по Коми, в Воркуте ближе к вечеру сотрудники ДПС остановили машину “ВАЗ” за рулем которого находился мужчина, имеющий очевидные признаки опьянения.

Стражи правопорядка решили провести освидетельствование на месте, в результате чего прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе на уровне 0,351 мг/л.