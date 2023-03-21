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Житель Коми заработал пять уголовных дел за нетрезвую езду

Житель Коми заработал пять уголовных дел за нетрезвую ездуСтопкадр из видео МВД по Коми

Как рассказали в МВД по Коми, в Воркуте ближе к вечеру сотрудники ДПС остановили машину “ВАЗ” за рулем которого находился мужчина, имеющий очевидные признаки опьянения.

Стражи правопорядка решили провести освидетельствование на месте, в результате чего прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе на уровне 0,351 мг/л.

Также выяснилось, что мужчина никогда ранее не получал водительские права, а в отношении его ранее было возбуждено уже четыре уголовных дела за езду в нетрезвом состоянии.

Более того, мужчина уже дважды пребывал в местах лишения свободы за это преступление. Из колонии он вышел в феврале 2023 года. 

На водителя без прав возбудили очередное уголовное дело. Сейчас ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
 

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