Сыктывкарские полицейские рассказали о частых уловках мошенников

21 марта в общественной приемной главы региона прошла прямая линия посвященная психологическим уловкам мошенников. Также на ней сообщили, как с ними можно бороться.

Начальник МВД России по Сыктывкару Ильдар Хуснутдинов рассказал, что в 2022 году в столице Коми зарегистрировали около 1600 случаев мошенничества, которые были совершены через интернет. Сыктывкарцы “подарили” преступникам около 194 миллионов рублей. За первые два месяца 2023 года в столице региона произошло уже 336 преступлений этой же направленности, на сумму около 57 миллионов рублей.