Житель Коми заплатил дважды и получил судимость за найденную купюру

Городской суд Ухты рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя 1995 года, который подобрал чужую пятитысячную купюру в отделении полиции.
Молодой человек, в августе прошлого года, заметил как женщина выронила купюру номиналом в пять тысяч рублей около окна дежурной части. После этого он подошел к месту где была банкнота, отодвинул ее ногой от окна, чтобы выйти из зоны обзора стражей правопорядка, подобрал ее и ретировался из здания полиции.
Позднее женщина заявила в полицию о пропаже, а сам момент поднятия купюры попал на камеры видеонаблюдения.
Мужчину осудили по статье о краже. Также суд учел причиненный ущерб как значительный, ввиду материального положения потерпевшей.
Осужденного не стали лишать свободы, так как он на стадии предварительного расследования вернул деньги. Суд приговорил его к штрафу в размере 10 тысяч рублей.