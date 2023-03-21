Житель Коми заплатил дважды и получил судимость за найденную купюру

Городской суд Ухты рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя 1995 года, который подобрал чужую пятитысячную купюру в отделении полиции.

Молодой человек, в августе прошлого года, заметил как женщина выронила купюру номиналом в пять тысяч рублей около окна дежурной части. После этого он подошел к месту где была банкнота, отодвинул ее ногой от окна, чтобы выйти из зоны обзора стражей правопорядка, подобрал ее и ретировался из здания полиции.