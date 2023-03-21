В Коми модернизируют коммунальные сети на 11 миллиардов рублей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В региональном Госсовете провели заседание комиссии по вопросам ЖКХ в республики. Основной темой стала модернизация канализационных сетей. Исполняющая обязанности минстроя региона Анастасия Пихней заявила, что в Коми протяженность канализационных сетей составляет около 3,4 тысяч километров, из которых 48% необходимо заменить.

Уже сейчас в Коми проходит обновление сооружений и строительство новых сетей. Например, в 2020 году в Сысольском районе построили очистные канализационные сооружения.

В 2023-2024 годах в Айкино построят систему водоотведения, протяженность трассы которой составит 2,2 километра. Стоимость проекта – 88,5 миллионов рублей.