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Коми блогер Генрих Немчинов отдал 20 тысяч рублей нашедшему его утерянный коптер

Коми блогер Генрих Немчинов отдал 20 тысяч рублей нашедшему его утерянный коптерСкриншот из видео Генриха Немчинова

Известный этноблогер Коми Генрих Немчинов получил свой любимый коптер после того, как потерял его 26 февраля. Нашедшему дрон он обещал заплатить 20 тысяч рублей. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с Генрихом и узнал, выплатил ли он гонорар за потерянный коптер.

Напомним, 1 марта 2023 года блогер из Коми Генрих Немчинов опубликовал у себя в соцсетях пост о том, что он потерял в селе Визинга свой аппарат для видеосъемки. Нашедшему коптер он обещал заплатить нехилый гонорар. Поиски шли почти месяц.

“19 марта мне написал житель Визинги о том, что нашел моего Жожо. Вознаграждение в размере 20 тысяч рублей я ему сразу же отдал. Коптер, слава Богу, жив. Все на месте, кроме одного винта. Забрал я его 20 марта”, — сообщил Генрих.

По словам блогера, коптер лежал под деревом, рядом с местом, где и пропала связь с аппаратурой. Генрих считает, что он застрял где-то на дереве, а после его сдуло ветром.

“Тот парень, который нашел мой коптер, копит на мотоцикл. Для него 20 тысяч рублей огромный вклад в свою мечту”, — пояснил инфлюенсер. 

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