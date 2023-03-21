Сыктывкарский специалист по кадрам назвала самые востребованные профессии в 2023 году

По данным Комистата, за 2022 год в республике работодатели сократили 6,6 тысяч специалистов. Сотрудников увольняют со всех сфер деятельности. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” пообщался со специалистом по подборку кадров и консультантом-профориентологом Анастасией Гусевой и узнал, какие профессии будут востребованы в ближайшие годы.

В маленьком городе найти работу нелегко. Многие студенты после окончания училищ и вузов не могут найти свободную вакансию по своей специальности. По словам эксперта Анастасии Гусевой, из-за нынешней непростой ситуации в стране, сыктывкарцы столкнулись с нестабильностью на работе: сокращением, падением доходов. По данным Комистата, в регионе с предприятий и организаций уволили 67 тысяч человек, а приняли на работу всего 61 тысячу специалистов.

Из-за этого многие задумываются о поиске нового места или дополнительного источника доходов.

Также HR-специалист отметила, что по данным статистики количество россиян, у которых есть подработка, выросло на 13 процентов за 2022 год.

“В топ самых востребованных профессий 2023 года войдут “Синие воротнички” — нехватка рабочего персонала и линейных специалистов в 2023 году будет расти. Санкции и ограниченный доступ к технологиям будет провоцировать востребованность ручного труда и, как следствие, рост вакансий. А отток иностранной рабочей силы, мобилизация, демографическая яма – значительно снижать количество кандидатов. Таким образом, востребованность сварщиков, монтажников, строителей и других рабочих специальности в 2023 будет только расти. Заработная плата в этом сегменте по динамике может сравняться с IT-сферой”, — объяснила Анастасия.

Консультант-профориентолог отметила, что после ухода с рынка иностранных компаний многие российские производители начали расширять свой бизнес.