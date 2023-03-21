Сыктывкарский специалист по кадрам назвала самые востребованные профессии в 2023 году

По данным Комистата, за 2022 год в республике работодатели сократили 6,6 тысяч специалистов. Сотрудников увольняют со всех сфер деятельности. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” пообщался со специалистом по подборку кадров и консультантом-профориентологом Анастасией Гусевой и узнал, какие профессии будут востребованы в ближайшие годы.
В маленьком городе найти работу нелегко. Многие студенты после окончания училищ и вузов не могут найти свободную вакансию по своей специальности. По словам эксперта Анастасии Гусевой, из-за нынешней непростой ситуации в стране, сыктывкарцы столкнулись с нестабильностью на работе: сокращением, падением доходов. По данным Комистата, в регионе с предприятий и организаций уволили 67 тысяч человек, а приняли на работу всего 61 тысячу специалистов.
Из-за этого многие задумываются о поиске нового места или дополнительного источника доходов.
Также HR-специалист отметила, что по данным статистики количество россиян, у которых есть подработка, выросло на 13 процентов за 2022 год.
“В топ самых востребованных профессий 2023 года войдут “Синие воротнички” — нехватка рабочего персонала и линейных специалистов в 2023 году будет расти. Санкции и ограниченный доступ к технологиям будет провоцировать востребованность ручного труда и, как следствие, рост вакансий. А отток иностранной рабочей силы, мобилизация, демографическая яма – значительно снижать количество кандидатов. Таким образом, востребованность сварщиков, монтажников, строителей и других рабочих специальности в 2023 будет только расти. Заработная плата в этом сегменте по динамике может сравняться с IT-сферой”, — объяснила Анастасия.
Консультант-профориентолог отметила, что после ухода с рынка иностранных компаний многие российские производители начали расширять свой бизнес.
“Ниши освободились, объемы производства увеличиваются. На рынке не хватает инженерных специалистов и руководителей”, — рассказала специалист.
Частичная мобилизация также оставила свой отпечаток на рынке труда.
“Если раньше работодатели охотнее брали на высокие должности мужчин, то сейчас тенденция меняется в сторону женщин-руководителей”, — отмечает эксперт.
Анастасия прогнозирует, что в 2023 году в IT откроются перспективы для специалистов по IT-инфраструктуре и кибербезопасности.
“Иностранные компании ушли, а российские ищут способы использовать знакомый софт или переходят на российские разработки. Кроме того, увеличилось количество атак на инфраструктуру и информационные системы. Если раньше зарплаты специалистов в этих двух областях росли меньше, чем в разработке или проджект-менеджменте, то на следующий год эксперты прогнозируют значительный рост, а также расширение карьерных возможностей”, — заверяет сыктывкарка.
Кроме того, в России будет расти потребность в агротехнологах и агроинженерах.
“Продолжит развитие агрохолдинг. В 2023 году рост вакансий на рынке в этом секторе составил +15%”, — отметила специалист.
Также Анастасия выделила профессии, которые останутся востребованными на рынке труда в ближайшее десятилетие.
“Эксперты называют профессии из сферы IT, медицины, психологии, педагогики, строительства, PR, инженерного дела, творческие, а также военные профессии. Конечно, внедрение новых технологий не обойдет эти сферы, действующим специалистам понадобятся новые знания, умения и навыки”, — заключила женщина.
По статистике Headhunter, в Коми востребованы инженеры — прирост вакансий за год 109%, юристы — прирост 34%, маркетологи — прирост 33%. Однако значительно сократилось количество вакансий в областях страхования — сокращение на 80%, автомобильного бизнеса — сокращение на 65%, управления персоналом — сокращение на 48%, административного персонала — сокращение на 48%, в закупках сокращение на 48%, в банках — сокращение на 48%.