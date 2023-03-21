В Сыктывкаре поэты читают стихи с утра и до позднего вечера

21 марта во Всемирный день поэзии в Литературном музее И.А. Куратова проходит "Поэтическая эстафета". Ее организовывают уже в 18-й раз. В 2023 году мероприятие посвящено не только Дню поэзии, но и 90-летию со дня рождения народного поэта Республики Коми Альберта Ванеева.
Почти 50 литераторов из Коми в течение девяти часов читают свои стихи на коми и русском языке.
Приняли участие в эстафете: заслуженная артистка России, народная артистка Республики Коми Альфия Коротаева, композитор, бард Олег Ветошев, участники литературного объединения Союза писателей Республики Коми, литературного объединения Ухтинского государственного технического университета, литературного объединения Усинска "Северная Лира", литературного объединения журнала "Войвыв кодзув", известные поэты и писатели Коми и приглашенный из Москвы поэт Борис Лукин.
Торжественное открытие началось со стихов Альберта Ванеева. Каждому поэту выделено 15 минут на выступление. Читались стихи на тему любви, родины, природы, души, дружбы. Многие стихи затронули темы, которые касались текущей геополитической ситуации.
Через час после начала эстафеты поэт Владислав Сушков завершил одно из своих стихотворений словами "Ну всё. Пока" и почти все присутствующие подумав, что это призыв к действию, решили покинуть зал. Когда все ушли, поэт стоял в ступоре и удивленно смотрел на зал, но потом продолжил читать свои стихи оставшимся нескольким слушателям. Позже к поэтической эстафете присоединились другие слушатели.