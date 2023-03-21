В Сыктывкаре поэты читают стихи с утра и до позднего вечера

21 марта во Всемирный день поэзии в Литературном музее И.А. Куратова проходит "Поэтическая эстафета". Ее организовывают уже в 18-й раз. В 2023 году мероприятие посвящено не только Дню поэзии, но и 90-летию со дня рождения народного поэта Республики Коми Альберта Ванеева.

Почти 50 литераторов из Коми в течение девяти часов читают свои стихи на коми и русском языке.