Участнику СВО из Сыктывкара отказали в перерасчете квартплаты

В прокуратуре Коми рассказали о нарушении закона в отношении участника специальной военной операции. Как оказалось, житель Эжвы с апреля по июль 2022 года служил в составе добровольческого отряда в зоне СВО, а по возвращению, уже в феврале 2023 года, попросил управляющую компанию сделать ему перерасчет квартплаты в период участия в СВО.

Жилкомхоз, впрочем, отказал сыктывкарцу. Организация заявила, что мужчина пропустил 30-дневный срок подачи уведомления. За дело взялась прокуратура, сотрудники которой узнали, что подтверждающие участие в СВО документы горожанин получил только в декабре 2022 года, поэтому никак не смог бы уложиться в этот срок.