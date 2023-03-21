В нескольких районах Коми пройдут дожди и снегопады: объявлено штормовое предупреждение

Синоптики предупредили жителей Коми о резком ухудшении погоды. Согласно прогнозам, на несколько районов сразу обрушится огромное количество осадков: дожди, снегопады и мокрый снег. При этом на дорогах ожидается сильное ухудшение видимости.

В связи с обострением погодной ситуации в МЧС объявили штормовое предупреждение. Соблюдать осторожность рекомендуется жителям шести районов. Непогода придет в Усть-Вымский, Княжпогостский, Корткеросский, Ухтинский, Троицко-Печорский и Вуктыльский районы. По прогнозу синоптиков это продлится с 18 часов 21 марта по 6 часов утра 22 марта. В Печорском районе штормовое объявлено с шести утра 22 марта до 18 часов 22 марта.