В Коми назначили нового начальника уголовного розыска

В МВД по Коми назначили руководителя уголовного розыска. Им стал полковник внутренней службы Александр Жолоб, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр родился в Воркуте в 1981 году. В 2011 году он возглавил отделение по раскрытию подростковых преступлений в столице Коми. В 2012 году занял заместителя начальника отдела полиции №1 в столице Коми. С 2013 по 2018 год Жолоб руководил отделом полиции № 2. С 2018 по 2023 год работал на посту начальника сыктывкарского управления МВД.