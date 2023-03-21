На реке в Коми обнаружили труп человека

Как передает один из телеграм-каналов Коми, 18 марта на реке Чича в Княжпогостском районе нашли тело человека. Такое сообщение поступило от администрации района.

Погибший оказался рыбаком 1950 года рождения. Власти попросили помощи в эвакуации тела на трассу. Оказалось, что ранее в службу 112 позвонил мужчина, который сообщил о смерти его знакомого. После этого в районе поселка Синдор выехал Ухтинский спасотряд, который 4 километра двигался по лесу на снегоходных санях, а затем вывез умершего.