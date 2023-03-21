На реке в Коми обнаружили труп человека

Как передает один из телеграм-каналов Коми, 18 марта на реке Чича в Княжпогостском районе нашли тело человека. Такое сообщение поступило от администрации района.
Погибший оказался рыбаком 1950 года рождения. Власти попросили помощи в эвакуации тела на трассу. Оказалось, что ранее в службу 112 позвонил мужчина, который сообщил о смерти его знакомого. После этого в районе поселка Синдор выехал Ухтинский спасотряд, который 4 километра двигался по лесу на снегоходных санях, а затем вывез умершего.
По факту происшествия организована проверка.
Напомним также, на днях на реке Волге под Ярославлем произошла еще одна страшная трагедия. Четыре человека погибли, провалившись под лед. Среди них был основатель и фронтмен группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов.