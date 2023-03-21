Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

“Весь снег усыпан блохами”: сыктывкарку напугали насекомые около дома

“Весь снег усыпан блохами”: сыктывкарку напугали насекомые около домафото очевидца для "Про Города"

Под Сыктывкаром на улице около дома горожанка заметила кучу насекомых. Женщина предположила, что это блохи. Сотрудник института рассказал “Про Городу”, откуда на снегу в марте появились насекомые и опасны ли они для человека.

17 марта горожанка около дома на улице Вавилина в Выльгорте заметила множество мелких насекомых на снегу. 

“Сегодня утром вышли на улицу, а там их полно...Хотя знаю, что и в Подмосковье было такое. Это происходит при резком потеплении. Видели около нашего дома, а потом и по всему Выльгорту, но, скорее всего, везде так, потому что они повсюду были”, — рассказала горожанка.

Кандидат биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории экологии наземных и почвенных беспозвоночных Института биологии Коми НЦ УрО РАН Андрей Татаринов прокомментировал нашествие странных насекомых:

“Таких насекомых называют снежными блохами. Но это ногохвостки или коллемболы, которых просто привыкли называть снежными блохами. На самом деле к блохам они отношения не имеют, кровью не питаются, пищей им служат различные отмершие органические остатки. Для человека и животных они абсолютно не опасны и бояться их не стоит, — прокомментировал специалист.

Эксперты отмечают, что иногда скопления ногохвосток могут достигать больших масштабов и это действительно выглядит пугающе.

...

  • 0

Популярное

Последние новости