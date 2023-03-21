“Весь снег усыпан блохами”: сыктывкарку напугали насекомые около дома

Под Сыктывкаром на улице около дома горожанка заметила кучу насекомых. Женщина предположила, что это блохи. Сотрудник института рассказал “Про Городу”, откуда на снегу в марте появились насекомые и опасны ли они для человека.

17 марта горожанка около дома на улице Вавилина в Выльгорте заметила множество мелких насекомых на снегу.

“Сегодня утром вышли на улицу, а там их полно...Хотя знаю, что и в Подмосковье было такое. Это происходит при резком потеплении. Видели около нашего дома, а потом и по всему Выльгорту, но, скорее всего, везде так, потому что они повсюду были”, — рассказала горожанка.

Кандидат биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории экологии наземных и почвенных беспозвоночных Института биологии Коми НЦ УрО РАН Андрей Татаринов прокомментировал нашествие странных насекомых: