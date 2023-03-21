Михаил Лабковский рассказал, как отличить истинные желания от навязанных

Популярный психолог продолжает делиться в своем телеграм-канале полезными советами о том, как стать увереннее в себе и жить счастливее. На днях Михаил Лабковский затронул еще одну животрепещущую тему: как отличить истинные желания от навязанных? Социальные сети, реклама, окружение, стереотипы, модные тенденции и тому подобное — все это может сбить с намеченного пути и заставить думать не так, как вам самим хочется, пишет портал Super.

Так происходит потому, что в большинстве семей родители мало времени уделяют личному выбору ребенка. Если ему не позволяют самому выбирать еду, одежду, игрушки, то он попросту не учится слушать себя.