В Коми обновят список мест, где запрещены митинги

В Коми пересмотрят перечень мест, где запрещены митинги и демонстрации. Поправки в закон об этом рассмотрят 23 марта, на очередном заседании Госсовета региона, сообщает "КП Коми".
В новом списке массовые собрания людей запретят у аэропортов, зданий вокзалов, у школ и детских садов. Также митинги будут запрещены радом с госучреждениями, церквями и на спортивных площадках.
В проекте закона предлагают также установить запрет на собрания, митинги, шествия и демонстрации внутри зданий и на территориях речных, морских, железнодорожных и автовокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов и пристаней. Нельзя будет этого делать и на территориях объектов теплообеспечения, электроснабжения, а также водо- и газоснабжения.
В списке также есть культовые объекты, земли религиозных организаций и места паломничества, за исключением публичных религиозных обрядов.