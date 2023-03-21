В Коми обновят список мест, где запрещены митинги

В Коми пересмотрят перечень мест, где запрещены митинги и демонстрации. Поправки в закон об этом рассмотрят 23 марта, на очередном заседании Госсовета региона, сообщает "КП Коми".

В новом списке массовые собрания людей запретят у аэропортов, зданий вокзалов, у школ и детских садов. Также митинги будут запрещены радом с госучреждениями, церквями и на спортивных площадках.