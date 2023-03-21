В меню на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина оказалось традиционное блюдо из Коми

В сети появилось меню обеда президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. В нем оказалось одно из традиционных блюд коми — печорская нельма с овощами. Какие еще блюда попали в список глав государств, показал журналист Павел Зарубин.

Так, в Кремле лидерам предлагают закуски из дальневосточных морепродуктов, уху из стерляди и блинчики с перепелкой и грибами. Кроме того, в меню оказалось и коми блюдо — печорская нельма с овощами, которую при желании предлагают заменить на оленину под вишневым соусом. На выбор и десерт "Павлова".