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“Будет богатеть до 2026-го”: Тамара Глоба назвала знак с блестящей денежной перспективой

“Будет богатеть до 2026-го”: Тамара Глоба назвала знак с блестящей денежной перспективойСкриншот из видео

Тамара Глоба в своем прогнозе на март выделила один из знаков зодиакального круга, которого могут настигнуть значительные изменения финансовой стороны жизни. При этом перемены задержатся надолго. Кто же в наступившем году и вплоть до 2026-го может внезапно начать богатеть, пишет Teleprogramma.

Скорпион

В представителей водяного знака этом в этом году может вцепиться денежная удача, что не ослабит свою хватку до 2026 года: до тех пор в жизнь Скорпионов может хлынуть неослабевающий денежный поток. Звезды советуют представителям этого знака зодиака учиться грамотно распоряжаться финансами и формировать накопления. Однако стоит помнить, что удача любит смелых — нужно брать дела в свои руки и оставаться деятельными, а не сидеть на месте.

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