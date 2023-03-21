“Нужна резервная карта”: в Роскачестве рассказали о защите от жуликов на маркетплейсах

Эксперты Роскачества рассказали россиянам, которые привыкли делать покупки на популярных маркетплейсах, как безопаснее "закупаться" в интернет-магазинах. Специалисты предостерегают граждан расплатиться за покупки основной банковской картой, чтобы не быть более уязвимыми для "сетевых" жуликов, сообщает PRIMPRESS.

Как отмечают эксперты, покупатели чаще расплачиваются за товары из интернет-площадок с помощью банковской карты еще до тех пор, как получат заказ в пунктах выдачи — таких покупателей большинство. Реже россияне платят за товар наличными. На следующем месте у покупателей — плата картой за покупку при получении заказа.