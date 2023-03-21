День весеннего равноденствия: гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака

Овен Для Овнов день весеннего равноденствия ‒ это благоприятный момент для решения вопросов с недвижимостью: купли или продаже, переезда, даже ремонт сегодня начинать благоприятно, как искать специалистов для его выполнения. Сегодня будут удачны покупки крупной бытовой техники. На работе особенно удачно день сложится у тех, кто связан с медициной. Телец Равноденствие принесет Тельцам позитивные сдвиги в личной жизни. В этот день хорошо играть свадьбу, делать предложение, признаваться в своих чувствах ‒ ваше признание будет принято благосклонно. В деловом плане сегодня благоприятно подписывать контракты и заключать долгосрочные (не менее, чем на год) договоры.

Близнецы Близнецам во вторник стоит позаботиться о здоровье. Если у вас нет возможности обратиться к врачу для профилактического осмотра (с реальными причинами для беспокойства медлить нельзя), то хотя бы постарайтесь сегодня сохранять спокойствие, это для вас сегодня пагубно. Медитируйте, делайте дыхательную гимнастику и избегайте конфликтов.

Рак

У женщин-Раков во вторник будет хороший шанс познакомится с мужчиной своей жизни, который может стать заботливым и щедрым спутником и, возможно, супругом. Мужчины-Раки получат те же возможности, но а деловой сфере: во вторник вас ожидают новые партнеры, возможно, из-за рубежа, и очень перспективные контракты.

Лев

Для Львов наступает удачный момент в карьере: можно совершить решительный рывок наверх, добиться желанной должности и повышения зарплаты. Главное ‒ верить в свои силы и не стесняться собственных амбиций. Безусловно, такие возможности чреваты моральными дилеммами: этично ли обойти конкурента-сослуживца? Но тут уж уровень пробивной силы зависит только от вас: звезды ‒ это возможность, а не обязанность.

Дева

У Дев сегодня могут моментально исполнится какие-то случайные желания ‒ только что внезапно захотели, и тут же получили. Во вторник лучше прислушиваться к советам окружающих, и поступить так, как вам рекомендуют, даже если вы считаете иначе. Результат удивит вас своей эффективностью: да, так тоже можно было!

Весы

Для Весов день будет очень позитивным. как бы ни складывались события в начале, запомните, сегодня все закончится хорошо. Благоприятно заниматься юридическими проблемами и даже судебными тяжбами. В сложных ситуациях не полагайтесь на собственный опыт, опирайтесь на мнение эксперта.

Скорпион

Скорпионам нужен свежий ветер перемен. Выражаться он может по-разному: как минимум, захочется сменить гардероб, но, скорее всего изменения будут более серьезными. Появятся какие-то неожиданные творческие идеи, возможно даже несколько экстравагантные, и не нужно стесняться воплощать их в жизнь. Несмотря на креативность, все они ‒ вполне рабочие.

Стрелец

У Стрельцов равноденствие ‒ это кризис, который богат возможностями. Вероятны выгодные сделки у тех, кто занят творчеством и работает в сфере услуг. Но в то же время для достижения успеха придется преодолеть серьезное противодействие, даром в этот день ничего не получите. Но вы как аккумулятор, собирающий энергию дня: когда запасетесь, хватит ее надолго.

Козерог

Козерогов во вторник накроет информационной волной ‒ успех ожидает тех, кто сумеет взобраться на ее гребень. Благоприятный день для начала обучения или путешествий. Благоприятно в этот день принимать у себя гостей и самим наносить визиты родственникам, особенно старшему поколению.

Водолей

Очень энергетически насыщенный день, Водолеев буквально распирает от ощущения силы. Конечно, ее не стоит тратить впустую, принимайтесь за самые серьезные и сложные дела. В работе опирайтесь на интеллект, а не на интуицию. Сегодня нужно оправдывать репутацию профессионала и эрудита, которая утвердилась за вами среди коллег.

Рыбы