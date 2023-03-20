Продавец из Коми обманул покупателей почти на 900 тысяч рублей

Как рассказали в пресс-службе судов региона, бывший сотрудник магазина напольных покрытий в Сосногорске был обвинен в мошенничестве.
Выяснилось, что будучи сотрудником одного из магазинов напольных покрытий, мужчина с февраля 2021 года, в течении целого года обманывал покупателей находясь на рабочем месте. Работник рекламировал товары, а после их продажи не исполнял заказ и не передавал товар покупателю.
Так мужчина смог похитить более 768 тысяч рублей. Также экс-продавец присвоил оплаченный покупателем товар стоимостью около 94 тысяч рублей.
В рамках следствия потерпевшими признали 24 человека.
Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.