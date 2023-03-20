Жительница Коми заплатит почти два миллиона рублей ущерба за продажу леса

Районный суд в Прилузье рассмотрел уголовное дело в отношении женщины из села Объячево, которые признали виновной в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Суд установил, что местная жительница оформила на себя документы на заготовку древесины в объеме 170 кубометров для постройки жилого дома и хозстроений. Саму рубку леса осуществили наемные работники. Далее женщина, которая знала о запрете на реализацию этой древесины, продала ее другим лицам. По итогу лесному фонду причинен ущерб на сумму в 1,8 миллиона рублей.