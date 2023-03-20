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Жительница Коми заплатит почти два миллиона рублей ущерба за продажу леса

Жительница Коми заплатит почти два миллиона рублей ущерба за продажу лесаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Районный суд в Прилузье рассмотрел уголовное дело в отношении женщины из села Объячево, которые признали виновной в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Суд установил, что местная жительница оформила на себя документы на заготовку древесины в объеме 170 кубометров для постройки жилого дома и хозстроений. Саму рубку леса осуществили наемные работники. Далее женщина, которая знала о запрете на реализацию этой древесины, продала ее другим лицам. По итогу лесному фонду причинен ущерб на сумму в 1,8 миллиона рублей.

Во время следствия женщина возместила часть ущерба, выплатив 500 тысяч рублей.

По итогу суд назначил ей наказание в виде 1,6 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Также в адрес бюджета, прокурор Прилузского района смог взыскать оставшуюся сумму ущерба – 1,3 миллиона рублей.
 

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