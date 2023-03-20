В Коми десять человек заболели гриппом за 7 дней

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, с 13 по 19 марта в республики зарегистрировали 567 случаев заболеваниям ковидом, что меньше на 14,9%, чем на неделе ранее. У некоторых заболевание протекает в виде ОРВИ.

В медицинские учреждения за последнюю неделю с симптомами ОРВИ и гриппа обратились почти десять тысяч человек, из них 5166 – дети. Исходя из показателей, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 9.7%, хотя среди взрослого населения порог превышен на 5,9%.