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В Коми десять человек заболели гриппом за 7 дней

В Коми десять человек заболели гриппом за 7 днейФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, с 13 по 19 марта в республики зарегистрировали 567 случаев заболеваниям ковидом, что меньше на 14,9%, чем на неделе ранее. У некоторых заболевание протекает в виде ОРВИ.

В медицинские учреждения за последнюю неделю с симптомами ОРВИ и гриппа обратились почти десять тысяч человек, из них 5166 – дети. Исходя из показателей, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 9.7%, хотя среди взрослого населения порог превышен на 5,9%. 

В Сыктывкаре за прошлую неделю зарегистрировали 3815 случаев обращения в медучреждения с симптомами ОРВИ и гриппа, из которых 2086 – дети.

Лабораторно медики подтвердили за неделю 10 случаев заболевания гриппом.
 

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