Суд отказал в иске к губернатору Коми от депутата Госдумы Олега Михайлова

Сыктывкарский городской суд принял решение по иску от депутата Государственной думы России от партии КПРФ Олега Михайлова к губернатору региона Владимиру Уйба о защите чести и достоинства.

Депутат Госдума предъявил в суд голосовые сообщения в которых, как следует из иска, глава республики назвал Михайлова “фашистом”.