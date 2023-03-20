Суд отказал в иске к губернатору Коми от депутата Госдумы Олега Михайлова

Сыктывкарский городской суд принял решение по иску от депутата Государственной думы России от партии КПРФ Олега Михайлова к губернатору региона Владимиру Уйба о защите чести и достоинства.
Депутат Госдума предъявил в суд голосовые сообщения в которых, как следует из иска, глава республики назвал Михайлова “фашистом”.
В рамках дела суд назначил лингвистическую экспертизу, которую провели специалисты Санкт-Петербургского госуниверситета.
Эксперты пришли к выводу, что в высказываниях губернатора нет негативной окраски в отношении деятельность Олега Михайлова.
По итогу суд решил отказать депутату Госдумы в удовлетворении иска.