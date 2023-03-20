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Суд отказал в иске к губернатору Коми от депутата Госдумы Олега Михайлова

Суд отказал в иске к губернатору Коми от депутата Госдумы Олега МихайловаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарский городской суд принял решение по иску от депутата Государственной думы России от партии КПРФ Олега Михайлова к губернатору региона Владимиру Уйба о защите чести и достоинства.

Депутат Госдума предъявил в суд голосовые сообщения в которых, как следует из иска, глава республики назвал Михайлова “фашистом”.

В рамках дела суд назначил лингвистическую экспертизу, которую провели специалисты Санкт-Петербургского госуниверситета.

Эксперты пришли к выводу, что в высказываниях губернатора нет негативной окраски в отношении деятельность Олега Михайлова.

По итогу суд решил отказать депутату Госдумы в удовлетворении иска.
 

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