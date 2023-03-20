Новый сквер и скейт-площадка: сколько потратят на благоустройство Сыктывкара в 2023 году

Каждый год в Сыктывкаре в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустраивают несколько общественных территорий. “Про Город” выяснил, какие участки столицы Коми преобразятся в 2023 году и столько денег на это уйдет. Этим летом преображения ждут шесть территорий Сыктывкара. Главный архитектор мэрии столицы Коми подчеркнул, что все эти площадки будут общедоступны и открыты в любое время.

Поселок Краснозатонский

В Краснозатонском обновления ждет территория у памятника участникам Великой Отечественной войны и зона у Корабельной 1/25. На Корабельной создадут спортивную площадку для экстремальных видов спорта.

“Активисты подчеркнули, что необходима именно спортплощадка. Однако неподалеку уже есть места, оборудованные для активных игр и для тренировок. Поэтому было решено для разнообразия создать проект молодежной площадки именно для экстремальных видов спорта. Так как расстояние до ближайших жилых домов большое, шум с площадки никому не будет мешать. А антивандальное покрытие прослужит годы. На площадке также будет оборудование в виде труб, которые можно будет использовать в качестве рейлов”, – объяснил главный архитектор мэрии столицы Коми Владимир Рунг.

Лесозавод

В микрорайоне благоустроят площадку рядом со школой футбола на Школьной, 13.

“Там планируется обустроить практически весь квартал: Школьная-Корткеросская-Банбана. Появятся детские площадки, благоустроенные подходы к памятникам”, – рассказал Владимир Рунг.

Сквер по улице Морозова

Планируется обустроить абсолютно весь сосновый бор, который располагается у пересечения улиц Морозова и Димитрова.

“Он будет выполнен в эко-стиле, покрытие дорожек – гранитная крошка, на детских площадках – щепа и резиновое покрытие. Основной массив деревьев сохраним, но обязательно проведем санитарную рубку, чтобы лес был светлее. Также предполагается рубка деревьев, чтобы создать дорожки для велосипедистов и пешеходов”, – рассказал “Про Городу” главный архитектор Сыктывкара.

Орбита

В микрорайоне Орбита благоустроят старую спортивную хоккейную площадку рядом с Малышева, 13. Там расположат и хоккейную коробку, и воркаут-зону, и детские площадки.

“Все будет выполнено в космической стилистике. Кстати, южнее площадки находится гаражный комплекс, есть идея разрисовать его граффити в той же стилистике. Скорее всего, задумку получится реализовать летом 2023 года”, – подчеркнул собеседник “Про Города”.

Сквер у школы №1

У школы на улице Чернова находится памятник чернобыльцам, однако его перенесут на “Аллею героев”, которая находится за Вечным огнем. Сделать это придется из-за того, что оно не совпадает с идеей нового пространства, которое создадут у школы в 2023 году.

“Там разместятся детские комплексы для разных возрастов, амфитеатр. Площадку смогут использовать не только для досуга, но и для учебы, можно будет проводить там линейки”, – рассказал архитектор.

Откуда берутся идеи?

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Гонтарь рассказал, что после того, как определяются площадки, которые планируется благоустроить, компаниям, которые занимаются проектировкой, направляются предложения. Всего в Сыктывкаре есть четыре таких компании, ту, что будет заниматься работами, выбирают на основе предложений.

Курирует создание и развитие проектов Владимир Рунг. Иногда к работе над ними привлекают студентов, однако в 2023 году, увы, обойдется без этого.

Финансовый вопрос

В общем на благоустройство территорий по проекту "Формирование комфортной городской среды" заложено порядка 220 миллионов рублей в 2023 году. Из них на благоустройство площадок уйдет:

площадка на Корабельной – около 15 миллионов рублей;

благоустройство территории у памятника участникам ВОВ – около пяти миллионов рублей;

благоустройство площадки в Лесозаводе поддержит партнер мэрии;

сквер по улице Морозова – около 52 миллионов рублей;

Орбита – 35 миллионов рублей;

сквер у школы №1 – 56 миллионов.

Подрядчиков, которые будут заниматься выполнением работ, выбрали в рамках аукциона 17 марта, а подписание всех необходимых документов пройдет 30 марта. Сдать площадки планируется около 30 сентября, но территории у школ по возможности подготовят к 1 сентября.